Самый распространенный способ украсть деньги в России стал известен, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Мошенникам больше всего приглянулась специфика приемов социальной инженерии, как выяснили аналитики. Даже уязвимости гаджетов и банкоматов не стали столь популярны у нечистых на руку.

С помощью психологических приемов можно лишить человека до шестидесяти процентов средств, находящихся на карте. К такому выводу пришли специалисты в компании Zecurion. Более того, в другом агентстве – Group-IB – заявили, что таким способом совершается более 80 процентов всех хищений со счетов.

Чаще всего мошенники представляются жертвам сотрудниками банка или службы безопасности и говорят, что зафиксировали подозрительную активность. После этого они запрашивают у людей личные данные и коды доступа и выводят деньги.

Сотрудники банков просят граждан быть внимательнее и не попадаться в подобные ловушки. Помните: никто не имеет права просить вас называть личные данные, пароли и коды, указанные на карте.

Анастасия Туркова