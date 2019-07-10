Вот так мошенники крадут 80% денег
Самый распространенный способ украсть деньги в России стал известен, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
Мошенникам больше всего приглянулась специфика приемов социальной инженерии, как выяснили аналитики. Даже уязвимости гаджетов и банкоматов не стали столь популярны у нечистых на руку.
С помощью психологических приемов можно лишить человека до шестидесяти процентов средств, находящихся на карте. К такому выводу пришли специалисты в компании Zecurion. Более того, в другом агентстве – Group-IB – заявили, что таким способом совершается более 80 процентов всех хищений со счетов.
Чаще всего мошенники представляются жертвам сотрудниками банка или службы безопасности и говорят, что зафиксировали подозрительную активность. После этого они запрашивают у людей личные данные и коды доступа и выводят деньги.
Сотрудники банков просят граждан быть внимательнее и не попадаться в подобные ловушки. Помните: никто не имеет права просить вас называть личные данные, пароли и коды, указанные на карте.
Анастасия Туркова