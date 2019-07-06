Как увеличить ресурс мотора, сообщает DEITA.RU.

Сливная пробка моторного масла в целях защиты ее от повреждений находится не в нижней точке поддона картера, а несколько выше. Поэтому часть масла при замене остается прежней, если только его не убрать. Около 400 грамм выработавшего ресурс и потерявшего свойства присадок масла остается в двигателе Тойоты Камри, Короллы и других авто и положением пробки чуть выше нижней точки.

Такое масло, исчерпавшее свой ресурс, надо сливать, поскольку пользы от него никакой. Сейчас редко кто ездит на одном масле больше 10 тысяч километров, поскольку даже 7000 – это уже порог, после которого масла теряют свои свойства и нуждаются в замене, чтобы двигатель был защищен, масло создавало пленку.

Для этого менять стоит все масло. Рекомендуем сделать это с помощью 150-кубовыого шприца, на конце которого размещен прикрепленный кусочком шланга длиной 15 см Г-образный кусок тормозной трубки. Таким образом масло откачивается запросто, и вы имеете возможность спокойно заливать новое.

Анастасия Туркова