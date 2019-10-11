Вот так трезвый водитель станет пьяным для ГИБДД

Названы ошибки водителей, которые сотрудники ГИБДД воспринимают за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает DEITA.RU.

Первая вещь, из-за которой инспектор ГИБДД усомнится в трезвости водителя - это пустые бутылки из-под алкоголя в салоне авто. Даже одной завалявшейся банки пива будет достаточно для приглашения выйти и «подышать в трубочку».

Жевание жевательной резинки, конфеты, рассасывание леденца или лузгание семечек тоже может навести сотрудника дорожной полиции на мысли о том, что таким образом водитель пытается скрыть запах перегара.

Проветривание окон в холодную погоду - это, по мнению гаишников, явный признак попытки скрыть запотевание окон из-за выделяющихся паров алкоголя. Разумеется, инспектор понимает, что за рулем скорее всего находится вполне трезвый любитель покурить во время движения, но все же проверит его на алкотестере.

Четвертая ошибка - задержка остановки авто по требованию полиции. Вдруг водитель настолько пьян, что ничего не видит вокруг или пытается таким образом сделать вид, что не увидел направленный на него взмах жезла, чтобы улизнуть от проверки?

И, наконец, «классическая» причина для любой проверки ГИБДД - это нервное поведение водители. По мнению сотруников ГАИ, «чистому» водителю нервничать не из-за чего, а значит автолюбитель явно что-то скрывает. Например, выпитую накануне рюмочку коньяка.

Екатерина Цой