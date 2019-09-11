Вот такие приложения на телефоне следят за пользователями

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Названы приложения, способные следить за пользователями смартфонов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Представитель компании Avast Луис Корронс рассказал о приложениях-фонариках. Эксперты по борьбе с вирусами рассмотрели девятьсот тридцать семь таких приложений в Google Play Store. Они все запрашивают у пользователя доступ к разным функциям телефона, причем не только к вспышке, но и к записи звука.

Такие приложения могут использоваться для слежки за обладателем телефона, уверены в Avast. Они собирают персональные данные.

 «ФедералПресс» в комментарии к этой ситуации добавляет, впрочем, что не все приложения с доступом к функциям телефона и записи звука в частности принесут пользователю вред.

Анастасия Туркова

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