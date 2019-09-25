«Вот тебе и «Прогресс»: крупное предприятие сокращают после ВЭФ

Масштабная модернизация авиазавода «Прогресс», анонсированная на Восточном экономическом форуме, пока обернулась массовым сокращением работников, сообщает DEITA.RU.

Не успел отгреметь юбилейный Восточный экономический форум, на котором было объявлено о модернизации приморского авиационного завода «Прогресс», входящего в холдинг «Вертолеты России», как стало известно о сокращении штата предприятия. Как сообщили в Федерации профсоюзов Приморья, до конца этого года на предприятии будет уволено 200 человек. Всего же за 2019 год количество работников на авиационном заводе уменьшится на 985 человек.

«По данным на январь 2019 в компании трудилось 5 945 человек, к 1 января 2020 года их численность уменьшится до 4 960 работников», - сообщает федерация профсоюзов Приморья.

При этом уточняется, что за первые пять месяцев 2020 года с завода уйдет еще 168 человек. Отметим, что среднесписочная численность на 1 мая 2016 года составляла 6100 сотрудников.

Как прокомментировал DEITA.RU управляющий директор ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» Юрий Денисенко, на заводе нет никаких сокращений.

«На заводе идет плановая оптимизация производственной деятельности предприятия, такие мероприятия у нас проводятся ежегодно. В том году мы оптимизировали большое количество людей в связи с реорганизацией производства и внедрением технологических процессов. Но мы ни одного специалиста не сократили», - сказал Юрий Денисенко.

По его словам, с предприятия ушли люди пенсионного возраста и те, кто временно наняты на работу. Он добавил, что в этом году происходит то же самое.

«Никаких сокращений я подтвердить не могу. Люди увольняются по соглашению сторон и по разнообразным пенсионным программам», - заявил руководитель авиационного завода.

При этом совсем недавно на площадке ВЭФ власти Приморья и холдинг «Вертолеты России» подписали соглашение, подразумевающее в том числе модернизацию авиазавода "Прогресс". Завод, который производит два вертолета, военный Ка-52 и гражданский Ка-62, заявил о намерениях строить новые модели. Губернатор Приморья Олег Кожемяко тогда уточнял, что новые вертолеты будут использоваться для нужд санитарной авиации и развития внутрикраевых пассажирских перевозок.

Как эти цели коррелируются с сокращением штата, работникам завода непонятно. Напомним, что ААК «Прогресс» является градообразующим предприятием приморского города Арсеньев

Отметим, что накануне ВЭФ, во время проведения аэрокосмического салона «МАКС-2019» было подписано соглашение о финансировании ПАО «ААК «Прогресс». Заявлялось о сумме инвестиций в 10 млрд рублей, которые должны пойти на создание условий для производства гражданских вертолетов.

Иван Юрьев