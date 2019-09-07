Некоторым из жителей краевой столицы на выходных вернут горячую воду. В субботу еще придется подождать, а вот восьмого сентября ремонт бойлера и сети водоснабжения завершат, сообщает DEITA.RU со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

В течение дня, до полуночи, в воскресенье будет появляться горячая вода у проживающих по следующим адресам: Светланская ул. 108А, 127А, 133, 143, 157, 165А, 169/171, 173, Прапорщика Комарова ул. 31А, 42, Пушкинская ул. 50, 52, 68, Нерчинская ул. 3, 4, 8, 21, 36, 38, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, Партизанский пр-кт 6, 13, 15, 17, 28, 28А, 30, 40, Пологая ул. 69, Уборевича ул. 25А.

Анастасия Туркова

