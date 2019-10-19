Вот у кого вырастет пенсия

Страховые пенсионные выплаты для россиян, находящихся на заслуженном отдыхе, со следующего года вырастут на шесть целых и шесть десятых процента. Об этом сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в ПФР, финансовая прибавка ожидает более пятнадцати миллионов неработающих пенсионеров по всей России. С первого января две тысячи двадцатого года средний размер страховой пенсии по стране достигнет показателя в шестнадцать тысяч четыреста рублей, а через два года, по данным экспертов фонда, вырастет до восемнадцати тысяч трехсот рублей.

Также специалисты по пенсионным выплатам отметили, что индексация коснется и социальных выплат для пенсионеров. Суммы этих пособий вырастут на семь процентов и станут на пять процентов выше прожиточного минимума, установленного правительством для пенсионеров. Отмечается, что средняя социальная пенсия будет равняться десяти тысячам и трестам двадцати рублям.

Кстати, в Счетной палате заявили, что работающим пенсионерам не стоит ждать роста выплат в ближайшие два года. Проект бюджета страны на ближайшее будущее не предусматривает индексацию пенсий тех, кто все еще не покинул свое рабочее место в обмен на заслуженных отдых. Правительственный орган сообщает, что обещания об общем повышении выплат пенсионерам на одну тысячу рублей коснется не всех. В число «не всех», к сожалению, входят все еще трудящиеся пенсионеры.

Екатерина Цой