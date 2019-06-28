Банки, которые работают в России и при этом соблюдают антироссийские санкции, не смогут более хранить на собственных депозитах резервные средства Пенсионного фонда, сообщает DEITA.RU. Соответствующее постановление утверждено российским правительством.

Как пишет РБК, резервные средства ПФР — это 10 процентов от суммы общих пенсионных накоплений. По окончанию первого квартала текущего года резервные средства насчитывали 1,76 триллиона рублей.

И хотя Пенсионный фонд самостоятельно должен принимать решение, куда инвестировать средства, правительство немного внесло свою лепту в перечень банков, а куда вообще можно вкладывать резервные пенсионные средства. Таким образом, под запрет попали те банки, которые придерживаются антироссийских санкций.

При этом в банках, которые попали под санкции самостоятельно, хранить средства не запрещается.

Екатерина Брязгунова