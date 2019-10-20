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Вот в каких случаях у водителя можно изъять права

водительское удостоверение, права, ву, документы, авто

На сегодняшний день изъятие водительского удостоверения на месте происшествия или нарушения ПДД невозможно. Процедура лишения прав затягивается на длительный период и осуществляется через суд, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Автовзгляд», до осени 2013 года стражи порядка легко и непринужденно могли изымать водительское удостоверение. Поводов для этого было предостаточно. Однако сегодня во всех таких случаях, а именно: пьяный водитель или водитель в состоянии наркотического опьянения, отказ от медицинского освидетельствования, превышение разрешенной скорости более чем на 60 километров в час и прочее, автолюбителя просто отстраняют от управления транспортным средством.

В этом случае водительские права остаются у водителя на руках до решения суда. Решение о лишении права управлять автомобилем можно оспорить, но, если и более высшая инстанция согласится с решением коллег, нужно сдавать права в отделении полиции. На это дается трое суток после вступления судебного решения в силу.

Екатерина Брязгунова

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