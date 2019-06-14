Граждане России далеко не всегда мечтают встретить старость на родине. Экспертам удалось определить, куда многие из нас хотели бы переехать, сообщает DEITA.RU. В Aviasales уверены, что знают эти заветные пять стран.

Победителями оказались Италия, Испания, Норвегия, Германия и Швейцария. Около двадцати процентов опрошенных сказали, что теплый итальянский климат идеален для них. Тем более, что и фрукты с овощами имеются, и вино стоит копейки, и есть, на что посмотреть.

Десять процентов голосовавших уверенно выбрали Испанию и хотят встретить старость там. Девять процентов сделали свой выбор в пользу Норвегия, Германия и Швейцария. Медицина на высоте, безопасно чего еще желать, решили они.

Также нашлось немало желающих перебраться на Кипр или в Таиланд по шесть процентов опрошенных. Чуть меньше проголосовали за Нидерланды и Грецию четыре процента респондентов. Три процента хотят провести жизнь в Чехии.

Меньшее количество голосов, но, тем не менее, позволившее выбиться в лидеры, досталось Австралии, Новой Зеландии, Грузии, Японии, Словакии, Франции, Сингапуру и Черногории.

Анастасия Туркова

