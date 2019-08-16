По опасному мосту через реку Артемовка в Приморье прошла военная техника, сообщает DEITA.RU.

По словам женщины, которая обратилась в редакцию, военной технике разрешили пройти из-за разрешения «сверху». Она начала возмущаться, по какому праву там ездят многотонные транспортные средства, когда перед мостом стоит знак ограничения «10 тонн». Однако получила ответ, что сотрудники ДПС пропустили.

Напомним, утром в пятницу, 16 августа, по данному мосту был запрещен проезд для большегрузов. Более того, в соцсетях появились фотографии опор, на которых держится мостовая конструкция. Их состояние не просто плачевно, а ужасно.

Местные жители и автомобилисты возмущены сложившимся состоянием дел, ведь прошло меньше года с того момента, как рухнул мост перед селом Осиновка Михаловского района. Тогда, 26 октября, груженая фура двигалась по мосту, который и рухнул под ее весом. Во время падения большегруз придавил легковую машину. В ней находились женщина и трехлетняя девочка. Выжить им не удалось.

Екатерина Брязгунова