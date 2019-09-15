Вот за что могут урезать пенсию

В ПФР предупредили, что пенсию в некоторых случаях могут уменьшать, и рассказали, когда такое возможно, сообщает DEITA.RU «Российскую газету».

Остаться без части пенсии могут граждане, которые переехали из одного региона в другой, поскольку это повлияет на региональный коэффициент.

Также выплаты снижаются при наличии неоплаченных штрафов и счетов – их будут списывать до тех пор, пока он не будет полностью погашен.

Еще граждан могут лишить части денег в случае, если до этого по ошибке прислали большую сумму. Но вычитать из пенсии в таком случае будет не более двадцати процентов.

Если вы сталкиваетесь с тем, что пенсия вам приходит в меньшем объеме – свяжитесь с клиентскими службами ПФ, чтобы прояснить этот вопрос.

Анастасия Туркова