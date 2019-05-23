Неприятные последствие от встречи могут быть не только у водителя, но и у сотрудника ДПС – например, если он останавливает вас без причины, сообщает DEITA.RU.

Все причины, по которым инспектор имеет право остановить вас, зафиксированы в Регламенте МВД, и других никаких не может быть. Напомним, вас останавливают, если: нарушено правило ПДД и есть доказательства, зафиксированные визуально или записывающими устройствами, если у инспектора есть ориентировка на причастность вашего или похожего к ДТП, если машина угнана, если вы – источник информации о ДТП или преступлении, если вас просят стать понятым, и вы на это согласны, если инспектор осуществляет регулировочные действия, проводит спецоперацию по устранению нарушений, просит вас помочь пострадавшим в ДТП или предоставить автомобиль для медиков или сотрудников ДПС.

Проверить ваши документы могут тоже, но если они в порядке, и вы не пьяны и не принимали запрещенных веществ, вас обязаны отпустить. В противном случае вы можете сослаться на статью о превышении полномочий, и это обернется неприятными последствиями и отметкой в личном деле инспектора, которая помешает его продвижению по службе и может оставить без премий.

Анастасия Туркова