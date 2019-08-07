С заветной оранжевой купюрой с изображением Хабаровска придётся расстаться автолюбителю, если он допустит нарушение ПДД. За какие именно нарушения последует штраф 5 тысяч в 2019 году, сообщает DEITA.RU.

1. Нарушение водителем скоростных ограничений более чем на 80 км/ч. Если же автолюбитель превысит скорость более чем на 60 или 80 км/ч, его ждёт штраф в 5000 рублей только в том случае, если проступок будет зафиксирован на камеру.

2. Если автолюбитель, нарушая правила, въехал на встречную полосу, в том числе и трамвайную, за несколькими исключениями он будет оштрафован. Езда по односторонней дороге во встречном направлении также лишит шофёра либо прав сроком до полугода, либо 5 тысяч рублей.

3. Эвакуация автомобиля, помимо штрафа, ожидает водителей, которые оставят своё транспортное средство на остановке или стоянке, предназначенной для стоянки автомобилей инвалидов.

4. Если водитель не имеет права управления транспортным средством его ждёт штраф от 5 до 15 тысяч рублей, исключение составляет обучение вождению в автошколах.

5. Управление транспортом, не зарегистрированным в специальном порядке, отберёт кровно заработанные у водителя лишь в случае повторного нарушения.

6. В случае, если шофёр решил незаконно нанести маркировку легкового такси или оперативной службы на собственное авто, его также ожидает расставание с оранжевой купюрой. Для должностных и юридических лиц санкции будут строже.

7. Штраф ожидает водителя легкового авто, который оказывает услуги по перевозке пассажиров и багажа без соответствующего разрешения на данную работу.

8. Если на автомобиле незаконно установлен фонарь, который информирует об услугах такси, знак «инвалид» или устройство для звуковых сигналов (кроме охранной сигнализации) водителю надлежит уплатить штраф. При этом устройства будут конфискованы.

9. Штраф повлечёт и управление автомобилем с нестандартными номерными знаками или их отсутствием. Возбраняется и всяческое препятствование определению номера авто.

10. Если водитель нарушит правила перевозки детей в ночное время, которые установлены Правилами организованной перевозки группы детей автобусами. Альтернатива нарушению в этом случае – лишение прав до полугода.

Помимо этого, штраф в размере 5000 рублей предусмотрен и для водителей, нарушивших правила управления грузовыми ТС. Для юридических и должностных лиц штрафы составляют большую сумму.

Стоит отметить, что за некоторые правонарушения есть альтернатива штрафу - лишение прав на определённый законом срок. Что нужно сделать, чтобы не разлучиться с правами, мы сообщали в ранних публикациях.

Софья Корф