Вот за какие услуги ЖКХ можно не платить

Владельцы квартир не смогут уйти от оплаты ЖКХ, если даже не проживают в квартире, сообщает DEITA.RU. Однако они могут уменьшить сумму выплаты.

Россияне, не успевшие заехать в новые квартиры или не проживающие в старых, не могут не платить по счетам услуги ЖКХ. Обязательно владельцам квартир необходимо будет оплачивать общедомовые платежи, как и соседям. В этот список входит отопление квартиры и общей части дома (подъезд – Прим. ред.), также сюда войдет плата за капремонт.

Однако россияне могут уменьшить сумму оплаты, а за некоторые услуги даже смогут не платить, если в квартире никто не проживает. Так, они могут отказаться от канализации (подача воды – Прим. ред.) и электричества, при этом возможно уменьшить сумму квитанции за подачу тепла, на батареи необходимо поставить специальный регулятор.

При этом в доказательство слов, что в квартире никто не проживает необходимо приложить выписку из домовой книги и значение счетчиков. Если счетчики будут отключены, то за их подключение УК или ТСЖ может взять плату.

Отметим, что если владельцы квартир не будут оплачивать счета, то их могут отключить от услуг ЖКХ, вызвать в суд, даже если в квартире никто не проживает.

Напомним, что в настоящее время в Госдуме депутаты рассматривают поправки, благодаря которым может быть изменен порядок проверки электросчетчиков. Законодатели рассчитывают данными поправками изменить схему и уменьшить количество мошенничеств в этой сфере.

Иван Юрьев