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Вот за какую графу в счетах ЖКХ можно не платить
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Стало известно за какую графу в квитанциях ЖКХ платить не обязательно. Об этом сообщает DEITA.RU.
Речь об относительно новом пункте в счетах россиян – о добровольном страховании жилья. Появление этой строчки в «квитках» примерно в сентябре 2019 года не на шутку возмутило россиян. Мало того, что граждан никто заранее не предупредил о нововведении, так еще и не понятно, от чего квартиры будут страховаться и куда будут направлены «добровольные» взносы жителей многоквартирных домов.
Значительно позже, после многочисленных возмущений россиян в социальных сетях, специалисты Всероссийского союза страховщиков пояснили, что графа о ДСЖ была введена с согласия Минфина и ЦБ.
«Взносы граждан будут храниться в специальном фонде, до тех пор, пока не потребуется их использование для возмещения потерь в случае чрезвычайных ситуаций», - отметили в союзе.
На вопрос: «Платить или не платить» ответили представители одной из управляющих компаний Владивостока.
«Услуга добровольного страхования жилья предоставляется только в том случае, если вы оплатили ее хотя бы один раз — тогда договор по страхованию имущества считается заключенным. Но действует этот договор всего месяц. Если в следующий раз вы внесете сумму, которая покроет только предоставленные услуги (без учета ДСЖ), то договор будет автоматически «расторгнут», а уже уплаченная вами сумма зачтется как аванс за услуги ЖКХ», - рассказали специалисты.
Екатерина Цой