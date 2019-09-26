Вот за какую графу в счетах ЖКХ можно не платить

Стало известно за какую графу в квитанциях ЖКХ платить не обязательно. Об этом сообщает DEITA.RU.

Речь об относительно новом пункте в счетах россиян – о добровольном страховании жилья. Появление этой строчки в «квитках» примерно в сентябре 2019 года не на шутку возмутило россиян. Мало того, что граждан никто заранее не предупредил о нововведении, так еще и не понятно, от чего квартиры будут страховаться и куда будут направлены «добровольные» взносы жителей многоквартирных домов.

Значительно позже, после многочисленных возмущений россиян в социальных сетях, специалисты Всероссийского союза страховщиков пояснили, что графа о ДСЖ была введена с согласия Минфина и ЦБ.

«Взносы граждан будут храниться в специальном фонде, до тех пор, пока не потребуется их использование для возмещения потерь в случае чрезвычайных ситуаций», - отметили в союзе.

На вопрос: «Платить или не платить» ответили представители одной из управляющих компаний Владивостока.

«Услуга добровольного страхования жилья предоставляется только в том случае, если вы оплатили ее хотя бы один раз — тогда договор по страхованию имущества считается заключенным. Но действует этот договор всего месяц. Если в следующий раз вы внесете сумму, которая покроет только предоставленные услуги (без учета ДСЖ), то договор будет автоматически «расторгнут», а уже уплаченная вами сумма зачтется как аванс за услуги ЖКХ», - рассказали специалисты.

Екатерина Цой