Уязвимы для угона авто, у которых доступ бесключевой. Но как именно их угоняют и за какой период времени, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «What Car?».

Например, десять секунд, из которых пять нужны для взлома, требуются злоумышленникам на Audi TT RS и кроссовер DS3 Crossback. Но не везде перехват сигнала ключа автоматически означает успех.

На Audi, BMW, Ford и Mercedes-Benz установлены датчики, которые считывают еще и движение ключа. В противном случае дверь не откроется.

У Jaguar Land Rover сигнал передается в широком диапазоне, что затруднит угонщику задачу. Land Rover Discovery вскрывают за двадцать секунд, но не уехали: помешала система защиты.

На взлом Land Rover Discovery Sport нужно 10 секунд, для Mercedes-Benz A-Class около тридцати, BMW X3 и Ford Fiesta отняли сорок секунд времени.

На машину с обыкновенным ключом похитители чужого имущества тратят две с половиной минуты.

В связи с этим эксперты советуют автовладельцам использовать для защиты авто рулевой замок.

Анастасия Туркова

