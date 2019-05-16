Эксперт финансового рынка раскрыл причины повышения лимита по кредитным картам, сообщает DEITA.RU.



Национальное бюро кредитных историй опубликовало статистику по росту лимита по кредитным картам. В первом квартале 2019 года он вырос на 11% - до 55,5 тысяч рублей.

Эксперты уверены, что банки часто буквально навязывают клиентам повышение лимита по кредитке - больше денег появляется автоматически. Однако специалисты предупреждают, что такая щедрость может стать настоящей проблемой для клиента.

Как правило, люди, получая доступ к большим деньгам, начинают тратить больше денег. В итоге они попадают в кредитную кабалу: выплаты по карте растут, потому что за перерасход денег банк берет существенный процент. Эксперты напоминают, что этот процент выше, чем в среднем по потребительским кредитам.

Именно для этого банки и повышают для клиентов лимит. Эксперты советуют написать письменный отказ от такого самовольства банков.

Елена Миронова