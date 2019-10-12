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Вот зачем европейцы оклеивают авто скотчем
В европейских городах можно встретить большое количество
машин со скотчем на кузове, сообщает DEITA.RU.
Те автомобилисты, которые путешествовали по Европе, могли заметить, что там зачастую кузова машин оклеивают скотчем. Вернее, специальной пленкой. Ее клеят не на весь кузов, а на выступающие части, бампера и зеркала.
Сами европейцы так объясняют свой тюнинг – поездки на природу часто наносят вред машинам – ветки царапают краску, а эти трещинки со временем начинают ржаветь. Такой лайфхак водители придумали именно для защиты ЛКМ от царапин. Иногда такой метод спасает и в городах при легких ДТП.
Для оклеивания кузова не подойдет обычный скотч – он оставит следы, от которых будет сложно избавиться. В России можно заменить пленку на материал, которым обычно проклеивают окна на зиму.
Елена Миронова