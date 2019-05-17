Зачем жители оставляют часть отходов себе объяснили в Белгороде, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, в Белгородской области несколько десятков домов перешли на дуальную систему сбора отходов, которая предполагает разделение мусора биоразлагаемого и любого другого.

Собственники частных домов сортируют отходы: неорганический мусор выбрасывается в ведро и вывозится региональным оператором, а пищевой и растительный идет в выкопанные самими жителями компостные ямы. Таким образом собственники сокращают количество производимого мусора и получают скидку на его вывоз.

У жителей есть стимул не путать мусорные ведра и компостные ямы: их решение сортировать отходы официально зафиксировано и отражается в платежках.

Данный эксперимент рассматривается как вариант внедрения и развития системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов в регионе. К слову, такая практика применима по всей России. И сокращать напугавший граждан в январе этого года платеж за обращение с ТБО можно не только за счет пищевых отходов.

Анастасия Туркова