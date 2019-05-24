В советские времена водители натирали лобовое стекло автомобилей табаком, сообщает DEITA.RU. Использовали, как правило, табак для самокруток.

Оказалось, что это –эффективный способ убрать пленку зимней грязи, снега, соли, химических веществ и песка. Более того, трудновыводимые пятна от растений, почек, птичий помет и насекомые тоже убираются с помощью этого средства. Сегодня этим пользуются даже дальнобойщики.

У табака действительно есть сильные абразивные свойства, которые позволяют убрать с поверхности грязь, не царапая. Если натереть им стекло с внутренней стороны, это поможет уменьшить запотевание и скопление ненужной влаги в салоне.

Также можно взять табак из недорогих сигарет. Распределите табак щедро по мокрой тряпке, подождите, пока он разбухнет, и протрите стекла. Результат вас порадует.

Анастасия Туркова