Хозяйственным мылом пользовались еще наши прабабушки и прадедушки. Его уникальные свойства известны всем. До сих пор некоторые хозяйки отказываются от новомодных жидкостей для мытья той же посуды в пользу привычного мыла. При этом в этого мыла крайне широкий спектр применения. Но знают ли российские водители, что машину иногда нужно мыть с хозяйственным мылом. Зачем это нужно, сообщает DEITA.RU.

Мойка салона

Хозяйственное мыло может пригодиться во время мойки салона. Можно хорошо сэкономить, если мыть салон автомобиля самостоятельно, а не возить его на автомойку.

Кузов авто

Кузов любимого автомобиля также можно мыть с обычным хозяйственным мылом. Это позволит довести машину до блеска и сэкономить на покупке дорогостоящих новомодных средствах.

Екатерина Брязгунова