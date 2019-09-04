Для чего нужно менять масло в автомобиле дважды в год и когда лучше сделать быстрее, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Autonews.

Сезонная смена масла сослужит хорошую службу тем, кто живет в условиях больших перепадов температур зимой и летом. Это делает эксплуатацию автомобиля более сложной и требует защиты двигателя даже при регулярном прохождении ТО.

Периодичность замены масла может оказаться выше ожидаемой из-за неблагоприятных условий: морозов, езды в пробках и по плохим дорогам, в спортивных режимах. Поэтому менять масло по строгому графику – плохой вариант. Правильнее будет смотреть на пробег и производить замену по рекомендациям производителя. Но если авто проезжает меньше, чем ожидалось, масло можно не менять в течение недолгого времени. Однако и его окисления не стоит допускать.

Менять его с наступлением тепла или холодов оправданно, поскольку масла имеют разную вязкость. Некоторые хорошо переносят высокие температуры, некоторые – заморозки. Для обеспечения оптимальной работы мотора это стоит учитывать.

Также производить замену вне плана нужно после ремонта двигателя или когда в него попали инородные жидкости.

Анастасия Туркова