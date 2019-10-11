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Вот зачем опытные водители держат в машине соду
Дешевое кухонное средство поможет решить множество проблем в
авто, сообщает DEITA.RU.
Самая обычная сода, которая есть в каждом доме, может пригодиться еще и в автомобиле. Портал «За рулем» раскрыл секрет – зачем держать ее в авто.
Обычная сода может быстро очистить любые поверхности, в том числе, пластик в салоне, фары, краска на кузове, зеркала. А еще разведенная водой 1:1 сода может очистить шины, сделав их новыми.
Также сода на отлично справится с очисткой кожи и тканей в салоне. Попутно удалит все неприятные запахи.
Еще один способ применения соды – ремонт лопнувших пластиковых деталей. Достаточно только нанести суперклей и посыпать его содой. Сверху положить деталь – шов станет герметичным.
Елена Миронова