telegr wh call

Новости

Вот зачем опытные водители держат в машине соду

11 Октябрь 2019, 01:15

Россиянам разрешили возвращать б/у автомобили продавцу

11 Октябрь 2019, 00:30

Чиновник о жизненно важном лекарстве: «Нафиг не нужно»

10 Октябрь 2019, 23:45

Медведев объявил войну банкам

10 Октябрь 2019, 23:15

Россиянам пообещали рост пенсий

10 Октябрь 2019, 22:45

Как получить большую квартиру от государства, придумали в Госдуме

10 Октябрь 2019, 22:15

Силовики пошли войной на Медведева

10 Октябрь 2019, 21:45

Путин и Медведев признались, что работали напрасно

10 Октябрь 2019, 21:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Вот зачем опытные водители держат в машине соду

автомобиль, руль, авто, машина

Дешевое кухонное средство поможет решить множество проблем в авто, сообщает DEITA.RU.

Самая обычная сода, которая есть в каждом доме, может пригодиться еще и в автомобиле. Портал «За рулем» раскрыл секрет – зачем держать ее в авто.

Обычная сода может быстро очистить любые поверхности, в том числе, пластик в салоне, фары, краска на кузове, зеркала. А еще разведенная водой 1:1 сода может очистить шины, сделав их новыми.

Также сода на отлично справится с очисткой кожи и тканей в салоне. Попутно удалит все неприятные запахи.

Еще один способ применения соды – ремонт лопнувших пластиковых деталей. Достаточно только нанести суперклей и посыпать его содой. Сверху положить деталь – шов станет герметичным.

Елена Миронова

Читайте также:

Эти шесть привычек убивают «дворники» на авто

Автодиллеры угрожают Путину массовым уходом

Новый развод ГИБДД сильно удивил водителей

Популярное

Медведев отменяет северные надбавки

Кожемяко вышел в «открытое плавание»

Яровая добралась до дачников

«Совсем уже»: ГИБДД штрафуют водителей на новой разметке
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...