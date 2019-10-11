telegr wh call

Новости

Депутаты придумали, как победить рюмочные

11 Октябрь 2019, 04:15

Вот зачем опытные водители клеят «восклицательный знак» на авто

11 Октябрь 2019, 03:30

Водители узнали о 3 наглых разводах на заправках

11 Октябрь 2019, 02:45

Стало известно, что будет проверять ГИБДД в рамках рейда

11 Октябрь 2019, 02:00

Вот зачем опытные водители держат в машине соду

11 Октябрь 2019, 01:15

Россиянам разрешили возвращать б/у автомобили продавцу

11 Октябрь 2019, 00:30

Чиновник о жизненно важном лекарстве: «Нафиг не нужно»

10 Октябрь 2019, 23:45

Медведев объявил войну банкам

10 Октябрь 2019, 23:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Вот зачем опытные водители клеят «восклицательный знак» на авто

пробка, авто, затор, автомобильный

В больших городах можно часто увидеть машины с желтым восклицательным знаком – и не все водители ученики, сообщает DEITA.RU.

Желтая наклейка, согласно ПДД, должна быть наклеена на все авто, которые водят начинающие водители со стажем менее 2 лет. Однако на дорогах часто встречаются и опытные водители, которые ездят с этим знаком.

Автор канала «Автовыбор» в Яндекс.Дзен рассказал, зачем так поступают. Например, есть марки авто, которые гаишники особенно любят останавливать. Их, по статистике, чаще всего угоняют. Так вот, наличие наклейки с восклицательным знаком действует на  инспекторов  магически – они предпочитают не связываться с таким водителем, если он ничего не нарушает.

Елена Миронова

Читайте также:

Почему машина больше "ест": 4 нюанса

Названы главные шаги при покупке подержанного авто

Самые продаваемые машины с пробегом назвали эксперты

Популярное

Медведев отменяет северные надбавки

Яровая добралась до дачников

Кожемяко вышел в «открытое плавание»

«Красный губернатор» наехал на Сбербанк и лично Грефа
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...