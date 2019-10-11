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Вот зачем опытные водители клеят «восклицательный знак» на авто
В больших городах можно часто увидеть машины с желтым восклицательным
знаком – и не все водители ученики, сообщает DEITA.RU.
Желтая наклейка, согласно ПДД, должна быть наклеена на все авто, которые водят начинающие водители со стажем менее 2 лет. Однако на дорогах часто встречаются и опытные водители, которые ездят с этим знаком.
Автор канала «Автовыбор» в Яндекс.Дзен рассказал, зачем так поступают. Например, есть марки авто, которые гаишники особенно любят останавливать. Их, по статистике, чаще всего угоняют. Так вот, наличие наклейки с восклицательным знаком действует на инспекторов магически – они предпочитают не связываться с таким водителем, если он ничего не нарушает.
Елена Миронова