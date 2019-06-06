Бывает, что сотрудники ГИБДД на дорогах спрашивают не привычное «употребляли ли Вы алкоголь», а «где Вы работаете?». Для чего это нужно сотруднику, сообщает DEITA.RU.

На самом деле, причина проста: отправить квитанцию со штрафом провинившемуся водителю на работу гораздо удобнее, чем на домашний адрес. Это помешает нарушителю пожать плечами и сказать, что квитанция не пришла, ее съел пост, ребенок изрисовал и порвал и так далее. На рабочем месте не сработают отговорки.

Поэтому и автолюбители в ответ на попытку поймать их отвечают уклончиво – без адреса, указав лишь сферу деятельности. Или даже представляются безработными. Вы можете сказать, что только ищете вариант для трудоустройства.

Конечно, вы можете и не ответить вовсе, но подобные ответы – нейтральные, они уберегут от дальнейших расспросов и попыток раскрутить. Главное – будьте вежливы, не выходите из себя.

Анастасия Туркова