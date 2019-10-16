Вот зачем водители устанавливают магниты под номера

Найден гениальный способ уйти от штрафов с камер, сообщает DEITA.RU.



С тех пор, как в российских городах стали появляться камеры фото и видеофиксации нарушений ПДД, водители пытаются изобрести действенный способ их избежать. В ходу уже были грязь и снег на номерах, перевернутые номерные знаки, металлические решетки. Однако все это быстро стали пересекать гаишники.

В канале Avtozal.net в Яндекс.Дзен рассказали о новом способе не попадаться камерам. Многие водители начали крепить под номерной знак магнит. С помощью пульта он активируется и создает магнитное поле. И благодаря этому к номеру приклеивается специальная деталь – в виде листика, например. А с закрытым знаком камера уже не сможет выписать вам штраф.

Только стоит помнить, что все способы сделать номера нечитаемыми во время движения незаконны. Водителю могут выписать штраф в размере 5000 рублей или даже лишить прав.

Елена Миронова