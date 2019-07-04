Популярный мессенджер WhatsApp, как оказалось, оставлял хакерам возможность получить доступ к данным пользователей: фотографиям, почте, SMS, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Hi-tech.mail.ru.

Ранее шли слухи и появлялась в Сети информация о взломе WhatsApp, в результате которого звонок по приложению уже был лазейкой для недобросовестных установщиков шпионского ПО. Далее выяснилось, что данное ПО открывает полный доступ к смартфону жертвы и применяется разработчиками для борьбы с терроризмом. Тем не менее в СМИ встречаются упоминания об использовании программы для преследования правозащитников, журналистов и членов оппозиции в разных странах: на Ближнем Востоке, в Европе, США и не только. В компании заявили, что атака – целевая и имеет признаки госкампании, посольку пострадала определенная группа людей.

На самом деле личные данные пользователей WA никогда не защищались на 100%: когда мессенджер ввел шифрование, разработчики предложили пользователям хранить резервные копии чатов в облаке, на которое шифрование не распространяется. Также у компании есть доступ к резервным копиям собеседников и возможность подменить ключи шифрования в чатах. Зафиксированы случаи передачи данных по запросу властям.

Поэтому единственный способ в современных реалиях обезопасить личную информацию – это не передавать пароли и значимые данные через мессенджеры. Стопроцентную защиту данных не обеспечит вам ни один из них.

Анастасия Туркова