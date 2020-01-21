ВОЗ бьет тревогу: новый вирус из Китая идет по миру

Из всех, кто получил заражение новым вирусом, двое человек заразились от других людей, сообщает DEITA.RU.

Китайские власти подтвердили, что новая пневмония передается от человека к человеку – как минимум двое инфицированных заболели именно таким образом.

Тем временем, число заболевших коронавирусом растет: сейчас около 220 человек болеют им официально, четверо закончили летальным исходом. Тридцать пять человек в тяжелом состоянии, девять– в критическом. Из числа заболевших полностью вылечились и покинули больничные стены только двадцать пять человек. Еще 126 пациентов перенесли болезнь в легкой форме и не ложились в стационар.

В среду, 22 января, ВОЗ собирает заседание, чтобы дать оценку текущему положению дел и вынести вердикт, способно ли новое заболевание представлять собой опасность международного уровня.

Напомним, что вспышка заболевания была зарегистрирована в китайском городе Ухань. Медики отмечали, что все заболевшие изначально посещали местный рынок морепродуктов. Далее заражение пошло в Таиланд, Японию и Южную Корею – принесли его туристы, которые также посещали Ухань. Теперь же во многих пограничных с Китаем пунктах установлен жесткий санитарный контроль. Кроме того, ранее россиянам не рекомендовали трогать животных в поездках по Китаю – пока не известно, откуда пришла болезнь.

Александра Маслова