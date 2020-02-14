Новости
Приморье готовится к метели и снегопаду
14 Февраль 2020, 13:00
«Я плакала, а он улыбался»: пассажирка такси рассказала об инциденте
14 Февраль 2020, 12:45
Путин поддержал поправку Александра Ролика в Конституцию страны
14 Февраль 2020, 12:33
Россия запретила чартерное авиасообщение с Китаем
14 Февраль 2020, 12:30
За «маму» и «папу»: Путин выступил против понятия «родитель №1»
14 Февраль 2020, 12:15
«Мерзость и мусор» - президент Бразилии оскорбил Greenpeace
14 Февраль 2020, 12:00
ВОЗ: коронавирусом может заразиться две трети человечества
14 Февраль 2020, 11:45
Кожемяко поручил заняться "черными лесорубами" в Приморье
14 Февраль 2020, 11:33
ВОЗ: коронавирусом может заразиться две трети человечества
Озвучены возможные масштабы эпидемии
Эксперты не исключают вероятности заражения китайским коронавирусом подавляющей части населения планеты, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Bloomberg.
Согласно информации издания, представители Всемирной организации здравоохранения полагают, что китайские власти слишком поздно ввели на своей территории режим карантина, что стало причиной выхода опасной заразы за пределы страны и распространения по всему миру.
Эпидемиолог организации Айра Лонджини сказал, что теперь ни карантин, ни изоляция больных уже не способны сдержать пандемию.
Читайте также:
Более 200 человек умерли от коронавируса в Китае за сутки
Излечившихся от коронавируса ждут новые проблемы
ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости коронавирусом
Популярное
Loading...
Загрузка...