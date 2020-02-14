ВОЗ: коронавирусом может заразиться две трети человечества

Эксперты не исключают вероятности заражения китайским коронавирусом подавляющей части населения планеты, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Bloomberg.

Согласно информации издания, представители Всемирной организации здравоохранения полагают, что китайские власти слишком поздно ввели на своей территории режим карантина, что стало причиной выхода опасной заразы за пределы страны и распространения по всему миру.

Эпидемиолог организации Айра Лонджини сказал, что теперь ни карантин, ни изоляция больных уже не способны сдержать пандемию.