ВОЗ: Миру может угрожать вторая волна пандемии коронавируса

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Смягчать карантинные условия ещё не время

Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения в России, заявила о вероятности начала второй волны заболевания, охватившего большое количество стран, сообщает ИА DEITA.RU.

Женщина предупредила, что необдуманное смягчение условий карантина может грозить неприятными последствиями – повторному росту числа заболевших. Отметив трудность пребывания в условиях карантина, Мелита Вуйнович подчеркнула важность подобных мер – они стоят на страже здоровья, пишет «Российская газета». А если ситуация выйдет из-под контроля, показатели летальных исходов от заболевания могут устремиться вверх, отмечает представитель организации.

В России за минувшие сутки отмечено 8 849 случаев инфицирования, передаёт «Интерфакс». Количество летальных исходов пополнилось на 127 случаев, всего под влиянием болезни скончалось почти 4 тысячи жителей России.

Софья Корф

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