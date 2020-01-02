ВОЗ поставил под сомнение пользу рассола

Во Всемирной организации здравоохранения прокомментировали русскую традицию пить рассол после застолья, сообщает DEITA.RU.

По мнению специалистов, рассол, квашенная капуста и сыры не помогут после хороших посиделок, и не смогут помочь печени. Все эти продукты питания не являются лекарствами, поэтому их благоприятное действие поставили под сомнение. В ВОЗ заявили, что лучше следовать старому совету - не переедать и не перепивать, а знать меру.

Напомним, что ранее китайские ученые опубликовали исследования, в котором утверждалось, что после посиделок помощь в восстановлении печени можно искать среди пробиотиков и кисломолочной продукции. В ВОЗ пока не стали соглашаться с опубликованным исследованием.

Иван Юрьев