telegr wh call

Новости

Роспотребнадзор отбирает у школьников Приморья снюс

2 Январь 2020, 16:15

ВОЗ поставил под сомнение пользу рассола

2 Январь 2020, 15:45

Пьяный приморец вылетел во Владивосток, а проснулся на Камчатке

2 Январь 2020, 15:15

Рост детской заболеваемости зафиксировали в России

2 Январь 2020, 14:45

Стало известно, как избежать штрафа при езде без ремня безопасности

2 Январь 2020, 14:15

Обиженный водитель расстрелял машину с матерью с ребенком

2 Январь 2020, 13:45

Цены на автомобили резко «взлетели» в России

2 Январь 2020, 13:15

Раскрыты народные способы борьбы с алкогольным отравлением

2 Январь 2020, 12:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

ВОЗ поставил под сомнение пользу рассола

Рассол

Во Всемирной организации здравоохранения прокомментировали русскую традицию пить рассол после застолья, сообщает DEITA.RU.

По мнению специалистов, рассол, квашенная капуста и сыры не помогут после хороших посиделок, и не смогут помочь печени. Все эти продукты питания не являются лекарствами, поэтому их благоприятное действие поставили под сомнение. В ВОЗ заявили, что лучше следовать старому совету - не переедать и не перепивать, а знать меру.

Напомним, что ранее китайские ученые опубликовали исследования, в котором утверждалось, что после посиделок помощь в восстановлении печени можно искать среди пробиотиков и кисломолочной продукции. В ВОЗ пока не стали соглашаться с опубликованным исследованием.

Иван Юрьев

Читайте также:

Путин повысил пенсионный возраст

Японка возмутилась встречей на Курилах

Россия возразила на действия WADA

Популярное

«Мусорный скандал» разгорается в одном из микрорайонов Владивостока

Путин назначил новый правоохранительный орган

Центробанк начал брать комиссию за перевод денег

Стало известно, как избежать штрафа при езде без ремня безопасности
Загрузка...
Загрузка...