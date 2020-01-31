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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

ВОЗ признала вспышку коронавируса международной ЧС

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Вспышка коронавируса признана международной чрезвычайной ситуацией

Как заявил Тедрос Аданом Гебрейесус, гендиректор ВОЗ, по итогам заседания комитета по чрезвычайным ситуациям, вспышка коронавируса в Китае официально признается международной ЧС, сообщает DEITA.RU по материалам ТАСС.

Глава ВОЗ отметил, что недопустимо распространение вируса в страны с неразвитой системой здравоохранения. Неизвестно, во что это может вылиться, поэтому просто необходимо помочь им подготовиться к возможному заражению.

В связи с этим была объявлена международная чрезвычайная ситуация, с целью привлечь внимание более развитых стран к глобальной проблеме и мобилизовать их в поисках общего решения.

Политический деятель также подчеркнул, что высоко ценит усилия КНР по борьбе с эпидемией и восхищен их быстрым реагированием на проблему. Он считает, что только благодаря китайским властям, вирус еще не успел массово распространиться по всем остальным странам. Введение ЧС ни в коем разе не является недоверием к действиям Китая, а всего лишь способом решить общую проблему сообща.

По итогам заседания было предложено руководство из семи рекомендаций, благодаря которым можно предотвратить дальнейшее распространение болезни.

Первое - нет оснований для ограничения поездок в Китай, в том числе торговым и туристическим.

Второе - оказать необходимую поддержку странам со слабой системой здравоохранения.

Третье -  задачу по разработке вакцин от вируса сделать приоритетной.

Четвертое - предотвращать распространение слухов и недостоверной информации.

Пятое -  страны должны мобилизоваться для противодействия дальнейшего распространения, найти средства и выявить пробелы.

Шестое - делиться друг с другом опытом и необходимой информацией, связанной с распространением и лечением коронавируса.

Седьмое - все страны должны действовать сообща, в духе солидарности сотрудничества.

По последним данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, число заболевших в Китае пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, достигло 9692, 213 человек умерли.

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