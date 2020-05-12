ВОЗ: Россия вышла на плато по COVID-19

Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Российской Федерации сообщила о выходе России на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает ИА DEITA.RU. Это стало известно из интервью Мелиты Вуйнович изданию Bloomberg.



Представитель ВОЗ выражает надежду, что исходя из данных по заболеваемости за последние дни, можно сделать вывод о выходе государства на плато, информирует издание «360tv». Отмечено замедление распространения инфицирования ниже ключевого уровня в семь процентов 6 мая. С того момента специалисты отмечают снижение до 5,5 процентов.

Представитель ВОЗ порекомендовала ослабить ограничительные меры в случае, если число выявленных случаев инфицирования начнёт снижаться на протяжении 14 дней. Однако вспышки заболевания могут происходить локально, поэтому власти на местах должны быть готовы действовать точечно, лишь в эпицентрах инфицирования.

Стоит отметить, что ровно два месяца назад – 11 марта ВОЗ объявила о пандемии COVID-19. Во всём мире зафиксировано свыше четырёх миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В России выявлено свыше 220 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, отмечено 2009 летальных случаев.

Ранее на портале ИА DEITA.RU сообщалось, что за минувшие сутки в РФ выявили ещё 11 656 случаев инфицирования. Московская область остаётся лидером по числу новых пациентов с коронавирусом нового типа. Как отмечает ВОЗ, в РФ отмечен наиболее низкий процент смертности от COVID-19 – 1%.