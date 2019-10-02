ВОЗ: россияне стали меньше пить и умирать

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Алкоголичка

Всемирная организация здравоохранения заявила, что в России резко упал уровень алкогольной зависимости, благодаря чему выросла продолжительность жизни. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно докладу ВОЗ, опубликованному на сайте правовой информации, положительная динамика произошла благодаря введенным в стране особых мер по контролю за спиртными напитками.

Специалисты считают, что особую роль о снижении алко-зависимости у населения России сыграло постепенное поднятие стоимости «алкогольных» акциз, запрет на продажу горячительных напитков с одиннадцати часов вечера до восьми утра по местному времени, назначение минимальной цены за литр водки и другого алкоголя, а также повышение качества мониторинга за реализацией спиртной продукции.  

Благодаря выше перечисленным действиям властей, уровень алкогольной зависимости россиян на душу населения снизился на сорок три процента. Смертность от злоупотребления спиртным и других «асоциальных» факторов снизилась у мужчин на тридцать десять процентов, у женщин - на тридцать шесть процентов.

«Нельзя не отметить рекордно выросший уровень средней продолжительности жизни россиян. По итогам прошлого года, мужская часть населения преодолела порог в шестьдесят восемь лет, а женщины - семьдесят восемь лет», - говорят специалисты ВОЗ.  

Отметим, в России может появиться запрет на продажу алкоголя в заведениях, площадь которых равна или меньше двадцати квадратных метров или которые находятся в жилых домах или рядом с ними. Законопроект принят депутатами Госдумы в первом чтении в первый месяц осени.

Екатерина Цой

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