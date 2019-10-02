Новости
Большегрузы выгоняют из столицы
2 Октябрь 2019, 13:30
Единороссы прессуют «наливаек»
2 Октябрь 2019, 13:15
ВОЗ: россияне стали меньше пить и умирать
2 Октябрь 2019, 13:00
Минздрав признался в бессилии в борьбе с курильщицами
2 Октябрь 2019, 12:45
Бывший столичный «Хайятт» начал поиск сотрудников
2 Октябрь 2019, 12:30
Проклятое кресло или теплое место: вице-мэры Владивостока — долгожители и не очень
2 Октябрь 2019, 12:15
Федеральная трасса перекрыта ГИБДД из-за массовых аварий
2 Октябрь 2019, 12:00
Украина поможет России снять санкции
2 Октябрь 2019, 11:45
ВОЗ: россияне стали меньше пить и умирать
2 Октябрь 2019, 13:00
Всемирная организация здравоохранения заявила, что в России резко упал уровень алкогольной зависимости, благодаря чему выросла продолжительность жизни. Об этом сообщает DEITA.RU.
Согласно докладу ВОЗ, опубликованному на сайте правовой информации, положительная динамика произошла благодаря введенным в стране особых мер по контролю за спиртными напитками.
Специалисты считают, что особую роль о снижении алко-зависимости у населения России сыграло постепенное поднятие стоимости «алкогольных» акциз, запрет на продажу горячительных напитков с одиннадцати часов вечера до восьми утра по местному времени, назначение минимальной цены за литр водки и другого алкоголя, а также повышение качества мониторинга за реализацией спиртной продукции.
Благодаря выше перечисленным действиям властей, уровень алкогольной зависимости россиян на душу населения снизился на сорок три процента. Смертность от злоупотребления спиртным и других «асоциальных» факторов снизилась у мужчин на тридцать десять процентов, у женщин - на тридцать шесть процентов.
«Нельзя не отметить рекордно выросший уровень средней продолжительности жизни россиян. По итогам прошлого года, мужская часть населения преодолела порог в шестьдесят восемь лет, а женщины - семьдесят восемь лет», - говорят специалисты ВОЗ.
Отметим, в России может появиться запрет на продажу алкоголя в заведениях, площадь которых равна или меньше двадцати квадратных метров или которые находятся в жилых домах или рядом с ними. Законопроект принят депутатами Госдумы в первом чтении в первый месяц осени.
Екатерина Цой