ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости коронавирусом

Число новых заболевших коронавирусом снижается, сообщает DEITA.RU со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Генеральный директор ВОЗ тем не менее предупреждает, что к информации о снижении активности вируса нужно отнестись предельно осторожно, т.к. эпидемия может в любой момент пойти в обратную сторону.

Ранее ВОЗ уже признавала вспышку коронавируса чрезвычайным происшествием глобального масштаба. В этой связи практически все страны начали вводить усиленные меры по защите от распространения опасной заразы.

Да данный момент опасная инфекция обнаружена больше чем у 45 тысяч людей в основном в Китае.