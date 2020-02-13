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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости коронавирусом

вирус

Зараза пошла на спад

Число новых заболевших коронавирусом снижается, сообщает DEITA.RU со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Генеральный директор ВОЗ тем не менее предупреждает, что к информации о снижении активности вируса нужно отнестись предельно осторожно, т.к. эпидемия может в любой момент пойти в обратную сторону.

Ранее ВОЗ уже признавала вспышку коронавируса чрезвычайным происшествием глобального масштаба. В этой связи практически все страны начали вводить усиленные меры по защите от распространения опасной заразы.

Да данный момент опасная инфекция обнаружена больше чем у 45 тысяч людей в основном в Китае.

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