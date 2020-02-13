ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости коронавирусом

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Зараза пошла на спад
Число новых заболевших коронавирусом снижается, сообщает DEITA.RU со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.
Генеральный директор ВОЗ тем не менее предупреждает, что к информации о снижении активности вируса нужно отнестись предельно осторожно, т.к. эпидемия может в любой момент пойти в обратную сторону.
Ранее ВОЗ уже признавала вспышку коронавируса чрезвычайным происшествием глобального масштаба. В этой связи практически все страны начали вводить усиленные меры по защите от распространения опасной заразы.
Да данный момент опасная инфекция обнаружена больше чем у 45 тысяч людей в основном в Китае.