«Воздух и свет» - название выставки, открывшейся в залах Приморской картинной галерее на Партизанском проспекте. Владивосток принял юбилейную, сороковую выставку художника Валентины Диффинэ-Кристи, сообщает DEITA.RU.

Валентина Михайловна Диффинэ-Кристи родилась в 1918 году в Москве в дворянской семье Кристи. Её произведения хранятся в собраниях Третьяковской Галереи и 46 художественных музеев России.

Она работала в период соцреализма, но не изменяла своему видению мира. И даже портреты рабочих писала в стиле импрессионизма, что вызывает удивление и диссонанс. Но это диссонанс на уровне разрыва шаблона. Через работы Диффинэ-Кристи можно видеть, как разнообразен был творческий мир страны в советский период. Она творила свободно, как велела ей её личностная связь с миром, который больше социума и идеологии. Импрессионизм в тот период в стране был не востребован, но художник всегда была верна себе. Живя в социуме, Валентина Диффинэ-Кристи проявляла свой талант так, как чувствовала, и как ей было даровано видеть - миром ли, богом ли.

Фамилию Диффине она приняла от мужа, живописца Евгения Диффине имевшего французские корни. Они вместе училась в МГАХИ им. Сурикова.

На выставке в Приморской картинной галерее можно увидеть документальные кадры, снятые в мастерской художницы 25 лет назад, в 1994 году. По счастливой случайности во Владивостоке есть столь уникальная видеоинформация. Владивостокский художник Юрий Платонов некоторый период своей жизни, в 90-х, провёл в Москве, и очень был дружен с Валентиной Диффинэ-Кристи. По инициативе Юрия и был снят этот маленькой фильм – единственные видео свидетельство о художнице. Благодаря этой истории в Приморской галерее появились и первые работы Диффинэ-Кристи. Они были переданы в дар галерее Юрием Платоновым. Он рассказывает, что она была удивительно интересным и светлым человеком, очень легко относилась к своим творениям, и были люди, которые считали её творчество гениальным.

Валентина Диффинэ-Кристи умерла в 2010 году в возрасте 92 лет.

На выставке «Воздух и свет» представлено 57 произведений из фондов Диффинэ-Кристи (г. Москва) и Приморской картинной галереи.

Выставка продлится до 6 октября. Адрес: Владивосток, Партизанский проспект, 12.

Ирина Павленко