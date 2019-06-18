Следователи начали проверку происшествия, в котором пострадала маленькая девочка, сообщает DEITA.RU.

В Хабаровском крае 16 июня произошло ЧП, в результате которого получила травмы двухлетняя девочка. Она была сбита потоком воздуха от движения проходящего мимо поезда. Машинисту электропоезда пришлось применять экстренное торможение.

Пострадавшая была доставлена в больницу, а на её родителей был составлен протокол об административном нарушении за ненадлежащее обращение с детьми.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ напоминает, что железная дорога является территорией повышенной опасности.

Иван Петров