18 Июнь 2019, 14:45
Воздушная волна поезда сбила с ног девочку
Источник изображения: DEITA.RU
Следователи начали проверку происшествия, в котором пострадала маленькая девочка, сообщает DEITA.RU.
В Хабаровском крае 16 июня произошло ЧП, в результате которого получила травмы двухлетняя девочка. Она была сбита потоком воздуха от движения проходящего мимо поезда. Машинисту электропоезда пришлось применять экстренное торможение.
Пострадавшая была доставлена в больницу, а на её родителей был составлен протокол об административном нарушении за ненадлежащее обращение с детьми.
Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ напоминает, что железная дорога является территорией повышенной опасности.
Иван Петров
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