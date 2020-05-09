Воздушный парад во Владивостоке отменён

Плохие погодные условия не позволяют провести 9 мая во Владивостоке воздушную часть парада Победы, сообщает ИА DEITA.RU.

Как отметил официальный представитель Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский, мероприятие отменено из-за низкой облачности.

Таким образом, традиционный праздник, посвящённый Дню окончания Великой Отечественной войны, в этом году лишился не только наземного парада Победы, но и даже его воздушной части.

В качестве по сути единственного праздничного атрибута у владивостокцев остаётся запланированный на 22.00 по местному времени салют ТОФ.

Сегодня, 9 мая, бойцы-тихоокеанцы произведут в честь 75-летия Великой Победы 30 артиллерийских залпов.