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Воздушный парад во Владивостоке отменён
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Плохие погодные условия не позволяют провести 9 мая во Владивостоке воздушную часть парада Победы, сообщает ИА DEITA.RU.
Как отметил официальный представитель Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский, мероприятие отменено из-за низкой облачности.
Таким образом, традиционный праздник, посвящённый Дню окончания Великой Отечественной войны, в этом году лишился не только наземного парада Победы, но и даже его воздушной части.
В качестве по сути единственного праздничного атрибута у владивостокцев остаётся запланированный на 22.00 по местному времени салют ТОФ.
Сегодня, 9 мая, бойцы-тихоокеанцы произведут в честь 75-летия Великой Победы 30 артиллерийских залпов.