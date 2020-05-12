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Возле Мариинского театра запретят остановку легковых машин
Ранее останавливаться было запрещено только большегрузам
На Фастовской улице возле дома №20 запретят остановку легковых авто – ранее останавливаться там было запрещено только большегрузному транспорту, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на сообщение администрации города.
Как рассказали специалисты мэрии, вскоре на этом месте появятся знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Ограничения касаются обеих сторон дороги.
Напомним, что раннее на площадке возле театра часто собирались любители кальяна, а в ночное время – и дрифтеры, которые устраивали шумные заезды и мешали ночному отдыху жителей окрестных домов. Вскоре парковку на этом месте перегородили, а на въезде поставили бетонные блоки, так как любители отдыха на открытом воздухе еще и нарушали режим самоизоляции, введенный по всему краю.