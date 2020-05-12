telegr wh call

Новости

Возле Мариинского театра запретят остановку легковых машин

12 Май 2020, 13:15

От коронавируса погибло еще двое приморцев

12 Май 2020, 13:14

Группа приморцев насильно вымогала у граждан миллионы

12 Май 2020, 12:45

Поклонская: «Я живу с президентом Путиным не так уж долго»

12 Май 2020, 12:15

Олег Кожемяко: Приморью рано выходить из самоизоляции

12 Май 2020, 11:48

Приморским УК пригрозили крупными штрафами

12 Май 2020, 11:15

Путин выплатит по 10 тысяч детям старше трех лет

12 Май 2020, 10:45

Приморский краевой суд возобновил слушание дел и материалов всех категорий

12 Май 2020, 10:28

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Возле Мариинского театра запретят остановку легковых машин

мариинский театр, Владивосток, театр оперы и балета

Ранее останавливаться было запрещено только большегрузам

На Фастовской улице возле дома №20 запретят остановку легковых авто – ранее останавливаться там было запрещено только большегрузному транспорту, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на сообщение администрации города.

Как рассказали специалисты мэрии, вскоре на этом месте появятся знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Ограничения касаются обеих сторон дороги.

Напомним, что раннее на площадке возле театра часто собирались любители кальяна, а в ночное время – и дрифтеры, которые устраивали шумные заезды и мешали ночному отдыху жителей окрестных домов. Вскоре парковку на этом месте перегородили, а на въезде поставили бетонные блоки, так как любители отдыха на открытом воздухе еще и нарушали режим самоизоляции, введенный по всему краю. 

Читайте также:

Путин выплатит по 10 тысяч детям старше трех лет

Приморским УК пригрозили крупными штрафами

Приморский краевой суд возобновил слушание дел и материалов всех категорий

Александра Маслова

Популярное

Путин выплатит по 10 тысяч детям старше трех лет

Путин выступит с обращением к россиянам

Учёные перестали ждать конца эпидемии COVID-19 в России

Привет, инфляция: Набиуллиной указали напечатать триллион
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...