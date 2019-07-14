По данным полиции, бетон вытекает в кусты, сообщает DEITA.RU.



В пригороде Владивостока по пути к Шаморе произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

Водитель бетономешалки двигался по улице Маковского в сторону бухты Лазурной. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

30-летний водитель бетономешалки получил черепно-мозговую травму. Его госпитализировали врачи скорой помощи. Из бетономешалки вытекает бетон прямо в кювет.

По данным полиции, с начала этого года водитель трижды привлекался к ответственности за вождение тс с неисправностями.

Елена Миронова