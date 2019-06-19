Граждан, желающих пообщаться с президентом по прямой линии, не станут ограничивать, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорит, что по необходимости ее продлят. За это время глава страны обсудит необходимые моменты с лидерами регионов, членами правительства, министрами и простыми гражданами, отвечая максимально возможное количество обращений.

Напомним, что диалог лидера страны с гражданами в таком формате будет проводиться в семнадцатый раз. СМИ обещают вести трансляцию и держать граждан в курсе событий.

Анастасия Туркова