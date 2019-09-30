Возможные жертвы: синоптики экстренно предупреждают россиян

В некоторых районах Сибирского федерального округа объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает DEITA.RU.

По данным Гидрометцентра России, особо сложная ситуация на ближайшие сутки сложилась в Красноярском крае, Иркутской и Новосибирской областях, Республиках Тыва и Алтай.

Во всех регионах сложилась высокая пожароопасность. Сильные порывы ветра в ближайшие сутки до 20, а в некоторых районах и до 25 метров в секунду еще больше повышают риск возникновения пожаров. Несмотря на то, что местами в районах уже установился временный снежный покров, пожарная опасность не уменьшается.

Напомним, оранжевый уровень опасности означает, что на территории регионов могут произойти такие опасные явления, как ливни, сильный ветер, град и прочее. В результате стихийных бедствий могут начаться пожары, людям будет принесен материальный ущерб, но главное — возможны человеческие жертвы.

Екатерина Брязгунова