Новые санкции против России, по мнению эксперта, не имеют непосредственного влияния на курс рубля, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал РИА ФАН старший финансовый аналитик «БКС Премьер», экономический обозреватель, кандидат экономических наук Сергей Суверов, основной причиной колебаний курса стали ранее анонсированные Дональдом Трампом новые пошлины на товары из Китая.

В результате этого сообщения цены на нефть снизились на 6%. Снижение курса рубля по отношению к обеим валютам продолжилось с 1 августа. По результатам торгов в пятницу, 2 августа, на Московской бирже доллар и евро подорожали более чем на рубль.

По мнению эксперта, корректировка вверх на следующей неделе будет и по рублю, и по нефти. Как считает Сергей Суверов, предпосылок для обвала курса российской валюты нет.

Дмитрий Санников