Жителей на крайние меры толкнула безысходность, сообщает DEITA.RU.

В городе Большой Камень Приморского края протестная активность жителей вылилась в крайние формы.





Объездная дорога по улице Дзержинского находится в не очень хорошем состоянии. Мало того, что грунтовая, так и посыпали ее очень мелкой фракцией. Можно сказать, пылью. Полива дороги не проводится, и вся эта самая пыль, поднимаемая мчащимися на стройку большегрузами, оседает на придорожных деревьях и в легких горожан.





Возмущенные жители в знак протеста перекрыли дорогу, не пропуская большегрузы. «Перекрыли дорогу, чтобы было принято какое-то решение по этому вопросу», - говорят очевидцы.

На дороге начала формироваться пробка. К месту событий подъехал наряд полиции. DEITA.RU следит за развитием событий.

Дмитрий Санников