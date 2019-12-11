Возмутительно: голуби «надели» шляпы

Голуби в ковбойских шляпах на улицах Лос-Анджелеса возмутили зоозащитников. Кадры с пернатыми ковбоями за минуты облетели социальные сети США, сообщает DEITA.RU.

Автор публикации в шутку написал на своей странице в популярной социальной сети, что в «Город ангелов» приехало необычное родео. В качестве доказательства молодой человек прикрепил к посту собственноручно сделанное фото голубей с маленькими красными шляпами на головах, по форме напоминающие головные уборы ковбоев.

Имена тех, кто надел на птиц ковбойские шляпы не уточняется, но зато благодаря неизвестным, надевшим на крохотные головки птиц еще более крохотные ковбойские шляпки, мир узнал о существовании целой службы по защите голубей «Lofty Hopes». Отмечается, что защитники голубей были крайне разгневаны столь «бесчеловечными» действиями по отношению к «птицам мира» и уже начали прочесывать улицы города в поисках «пострадавших».

«Это только с виду милая картинка. На деле же маленькие шляпы представляют настоящую угрозу для жизни и здоровья голубей. Во-первых, яркий аксессуар, не свойственный для природного облика птиц, значительно упрощает хищникам задачу по поиску птиц, а во-вторых, мешает голубям нормально летать», - заявили в службе.

Позже активисты отчитались, что несколько голубей-ковбоев уже успешно выловлены и избавлены от «губительного» головного убора.

Екатерина Цой





Фото Bobby Lee/Facebook