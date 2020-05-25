Новости
Работающим из дома предложили доплачивать
25 Май 2020, 10:45
Возраст начисления надбавки к пенсии предложили снизить
25 Май 2020, 10:15
Приморцы начали последнюю неделю мая в самоизоляции
25 Май 2020, 09:45
В больнице в Приморье произошло возгорание
25 Май 2020, 09:35
Сколько получает комплектовщик во Владивостоке
25 Май 2020, 09:15
Как российские выпускники будут поступать в вузы
25 Май 2020, 08:15
Сплошные дожди: известна погода на понедельник
25 Май 2020, 07:15
Дальневосточный министр привлек прокуратуру утками
25 Май 2020, 06:15
Возраст начисления надбавки к пенсии предложили снизить
В Госдуму внесён законопроект, согласно которому предлагается снизить возраст начисления надбавки к пенсии россиян, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
Его инициаторами стали депутаты ЛДПР внесли в Госдуму. По словам главы парламентского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова, они хотят предоставить право на повышение в размере 100 процентов фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости гражданам, которые достигли 75 лет.
Как отметили парламентарии, это цифра не является случайной. Как оказалось, Всемирная организация здравоохранения относит людей, достигших возраста 75 лет, к лицам старческого возраста.
Такая классификация, по мнению специалистов, основывается на особенностях организма человека, его анатомических и физических особенностях.