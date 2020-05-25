Возраст начисления надбавки к пенсии предложили снизить

В Госдуму внесён законопроект, согласно которому предлагается снизить возраст начисления надбавки к пенсии россиян, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Его инициаторами стали депутаты ЛДПР внесли в Госдуму. По словам главы парламентского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова, они хотят предоставить право на повышение в размере 100 процентов фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости гражданам, которые достигли 75 лет.

Как отметили парламентарии, это цифра не является случайной. Как оказалось, Всемирная организация здравоохранения относит людей, достигших возраста 75 лет, к лицам старческого возраста.

Такая классификация, по мнению специалистов, основывается на особенностях организма человека, его анатомических и физических особенностях.