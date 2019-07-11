Наказывать за жестокое обращение с животными будут с более ранее возраста, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Газета.ру".

По информации издания, депутаты Госдумы собираются рассмотреть предложение представителей Заксобрания Санкт-Петербурга о понижении возраста наступления ответственности за живодёрство.

Сейчас за такие деяния начинают наказывать с 16 лет. Парламентарии предлагают снизить этот возраст до 14 лет. Таким образом, если предложение депутатов будет принято, то в России начнут применять уголовное наказание за жесткое обращение с животными на два года раньше, чем сейчас.

Авторы инициативы считают, что изменения позволят исключить безнаказанность несовершеннолетних живодеров в возрасте от 14 до 16 лет.

Дмитрий Шевченко