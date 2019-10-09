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19 Август 2019, 19:45

Возраст получения пенсий снижен в России

пенсионер - Pixabay

Государственная Дума снизила возраст, когда россияне смогут получить негосударственную пенсию, сообщает DEITA.RU. Депутаты после рассмотрения поправок в закон в первом чтении согласились с ними практически единогласно. Информацию об этом рассказал представитель нижней палаты российского парламента.

Накопительную часть пенсии смогут получать россияне, достигшие 55 и 60 лет. То есть, фактически возраст, когда официально можно распрощаться с трудовой деятельностью, возвращают на тот уровень, который был до пенсионной реформы 2019 года.

По словам политика Петра Толстого, данная мера стала необходимой, так как клиенты НПФ находятся в неравных условиях с теми, кто заключил договор до 1 января 2019-го.

Напомним, пенсионная реформа прокатилась по стране в 2018 году. Люди массово выходили на митинги, однако власти не услышали народ и подняли возраст, когда граждане могут выходить на заслуженный отдых, на пять лет.

Екатерина Брязгунова

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