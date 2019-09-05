Уже в этом году возраст продажи алкогольных напитков для россиян могут поднять, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «Новости».

Минздрав предполагает, что изменения в законе вступят в силу до 2020 года, и молодые россияне смогут приобрести алкоголь только после двадцати одного года, говорит руководитель ведомства Вероника Скворцова.

Закон разработан, данные соцопроса показывают, что россияне не возражают: семьдесят процентов опрошенных инициативу поддержали. Понравилось такое решение и членам Совфеда, и депутатам.

Против оказались Минфин и Минэкономразвития, которые опасаются роста теневого рынка, возникновения у магазинов проблем и связанных с этим неприятностей. Кроме того, в ведомствах напоминают: совершеннолетним и отвечающим за свои действия россиянин, согласно конституции, становится в 18 лет.

Анастасия Туркова